Defence Tech, Equita inizia copertura con giudizio "BUY"

(Teleborsa) -hasul titolo di, gruppo quotato dallo scorso 29 ottobre su Euronext Growth Milan e attivo nel settore della cybersecurity, dei big data, dell'intelligence, dello spazio e della difesa nazionale. Il prezzo obiettivo è stato fissato a 6,3 euro per azione, mentre". Attualmente, è ottima la performance di, che si attesta a 5,4 con un aumento del 2,66%.Secondo gli analisti, il gruppo è "a un punto di svolta, passando da un modello di business orientato ai servizi ad alto valore aggiunto a un, sfruttando le proprie competenze di ricerca e sviluppo interne per sviluppare 12 prodotti software proprietari in cybersecurity e data intelligence". Inoltre, Equita vede une sottolinea che la società si è quotata per accelerare il suo percorso di crescita, sia organicamente che tramite M&A, e per aumentare il posizionamento del suo marchio.Equita si aspetta che la società chiuda l'anno condi 19,7 milioni di euro, undi 6,5 milioni di euro e undi 3 milioni di euro. Questi valori dovrebbero salire nel 2022, rispettivamente, a 24,7 milioni di euro, 9 milioni di euro e 4,4 milioni di euro. Le previsioni sono poi per un ulteriore incremento nel 2023 a ricavi per 28,8 milioni di euro, un EBITDA Adjusted di 11,2 milioni di euro e un utile netto Adjusted di 5,3 milioni di euro. Equita ha assistito Defence Tech nell'operazione di quotazione in qualità di Nominated Adviser (Nomad), Global Coordinator e Specialist.