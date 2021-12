Delocalizzazioni, Todde: serve percorso ordinato che offra alternative alle chiusure

(Teleborsa) - La viceministra dello Sviluppo economico,, non è preoccupata sull'iter del."C'è la volontà di portare fino in fondo il lavoro, ma ci sono anche tante altre priorità da affrontare. Continuiamo a lavorare. Serve però un percorso ordinato che offra alternative a chiusure o delocalizzazioni", ha spiegato in una intervista a La Stampa. "Nessuno vuole discutere solo di come avvengono i licenziamenti. Il tema è più ampio e va dalla competitività di un territorio alla formazione del lavoratore", ha aggiunto Todde.La viceministra ha risposto anche alle critiche di: "Non è una norma che vuole incatenare. Consideriamo poi che quando una multinazionale decide di chiudere, tutte le PMI di quel territorio, che sono più fragili, rischiano di andare in crisi. Ed esse sono parte dell'ossatura di Confindustria". Quanto alladi Cgil e Uil, per Todde "loè un diritto ed esprime una posizione, ma non si traduce necessariamente in una rottura. Il dialogo è fondamentale, deve esserci prima, durante e dopo. Noi dobbiamo ascoltare i sindacati e loro devono essere meno rigidi. Non condivido le posizioni aggressive delle destre, che non servono e sono anche dannose".