Domori, Lelio Mondella nuovo AD dal 1° gennaio 2022

(Teleborsa) - Il CdA di Domori, produttore di cioccolato super premium e parte del gruppo illy, ha conferito le deleghe per, che subentrerà ad Andrea Macchione cone che rimarrà come consigliere. Inoltre, la controllata Prestat ha annunciato l'allargamento del consiglio con le nomine di Lelio Mondella a consigliere e di Susan Ennis a Chairman (anche lei subentrerà a Macchione con decorrenza 1 gennaio 2022).. Andrea Macchione manterrà l’incarico di amministratore delegato del Polo del Gusto (la sub holding presieduta da Riccardo Illy e che raggruppa tutte le attività extra caffè).