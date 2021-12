Europa, futures sul gas a +7%. Pesano dichiarazioni Blinken su Nord Stream 2

(Teleborsa) - Il prezzo dei contratti, utilizzati dagli operatori come benchmark per il mercato europeo, mostra unin tarda mattinata, dopo essere salito anche sopra quota 115 euro/MWh all'apertura. L'impennata è arrivata dopo che ieri il segretario di Stato USA, Antony Blinken, ha affermato di ritenere "Il Nord Stream 2 è lo strategico gasdotto che porterà il gas russo in Germania, la cui capacità è di 55 miliardi di metri cubi di gas all'anno. La capacità aggregata di Nord Stream e Nord Stream 2 è quindi di 110 miliardi di metri cubi di gas all'anno. Passando per il Mar Baltico,nel passaggio del gas in Europa."L'agenzia federale delle reti" tedesca "ha sospeso nei giorni scorsi l'iter di certificazione" per l'entrata in funzione del gasdotto fra Russia e Europa Nord Stream 2, "perché non soddisfa i requisiti del diritto europeo e", ha affermato questa mattina la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, prima di entrare al Consiglio Affari esteri a Bruxelles, rispondendo a una domanda sulla possibilità che Berlino blocchi in modo definitivo il via libera al gasdotto se Mosca aggredisce l'Ucraina.