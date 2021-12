Fitch taglia l'outlook di 13 banche turche a "negativo"

(Teleborsa) - Fitch Ratings ha messoin avvertimento di declassamento a seguito di una mossa simile sul rating sovrano del paese la scorsa settimana, tagliando il loro. L'agenzia di rating cita il ciclo di allentamento prematuro della politica monetaria della Banca centrale turca e la prospettiva di ulteriori tagli dei tassi o di ulteriori stimoli economici in vista delle elezioni presidenziali del 2023. "Insieme, questi fattori hanno portato a un deterioramento della fiducia interna, riflesso in, creando rischi per la stabilità macroeconomica e finanziaria", si nella nella nota di Fitch."Riteniamo che i rischi per la stabilità macroeconomica e finanziaria e il finanziamento esterno potrebbero", viene sottolineato. Ha aggiunto che le prospettive negative sulle banche con rating guidati dal sostegno statale riflettono il cambiamento delle prospettive del rating sovrano e "il rischio di un ulteriore indebolimento della capacità delle autorità di fornire supporto in caso di necessità".