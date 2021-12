Future USA positivi aspettando l'Opening Bell

Arena Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Dopo gli ottimi guadagni registrati nell'ultima seduta della settimana scorsa, i future USA indicano che. Wall Street dovrebbe quindi continuare la ripresa dal pesante selloff indotto dalla variante Omicron, con gli investitori concentrati sull'attesissimo incontro della Federal Reserve di questa settimana. Si prevede che, soprattutto dopo che i dati di venerdì hanno mostrato che i prezzi al consumo sono aumentati al loro tasso più elevato in quasi 40 anni il mese scorso.Il contratto sulè piatto a 35.979 punti, mentre quello sullomostra un rialzo dello 0,16% a 4.719 punti. Il derivato sulsegna un +0,34% a 16.387 punti. Sul, oggi non sono attesi spunti significativi. Domani il Dipartimento del Lavoro americano (BLS) diffonderà l'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali.Tra ici sono(dopo che ha stretto un accordo per acquisirla per 6,7 miliardi di dollari),(la sua divisione di moto elettriche LiveWire sarà quotata tramite SPAC), Dollar Tree (un azionista attivista vorrebbe rimuovere l'intero board),(J.P. Morgan Securities ha alzato il target price).