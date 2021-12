Il Comparto sanitario italiano prosegue la serie di tre rialzi consecutivi (+0,67%)

comparto sanitario italiano

(Teleborsa) - Buona tenuta per ilche evidenzia un andamento poco superiore all'L'ha aperto a 318.901,38, in rialzo dello 0,67% rispetto alla vigilia, in raffronto alche consolida su 906,75.Tra ledi Piazza Affari dell'indice sanitario, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,46%.Tra ledi Piazza Affari, frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +0,68%.Piccolo passo in avanti per, che porta a casa un timido +0,55%.