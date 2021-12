Istat, effetto Covid-19 sulla produttività: cresce quella del lavoro, si riduce quella del capitale

(Teleborsa) - Nel 2020 il valore aggiunto deidi beni e servizi di mercato registra una forte variazione negativa in termini di volume. È quanto è emerso da un report pubblicato oggi dall'. Ladel lavoro (valore aggiunto per ora lavorata) aumenta dell’1,3% in un solo anno, a fronte di una crescita cumulata dello 0,9% tra il 2009 e il 2014, per effetto di un calo delle ore lavorate maggiore al calo del valore aggiunto, mentre per quella del(rapporto tra valore aggiunto e input di capitale) il calo è a doppia cifra, pari all’11,2%.Alla diminuzione del valore aggiunto contribuisce il calo della produttività totale dei fattori - che riflette progresso tecnico, cambiamenti nella conoscenza, variazioni nell’efficienza dei- scesa del 2,7% dopo alcuni anni di lento recupero.Ildi crescita della produttività del lavoro in Italia nel periodo 2014-2020 sale al +0,5% (nell’intero periodo 1995-2020 è stato del +0,4%), mentre in calo quello medio annuo della produttività del capitale (-1,1%). Tra il 2014 e il 2020 la crescita media annua della produttività del lavoro inè stata pari al +1,2% (Germania +1%, Francia 0,5%, Spagna 0%).