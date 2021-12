Opening Bell stonata per Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza all'insegna della cautela per la borsa di Wall Street, nella prima seduta di una settimana che vedrà, chiamate all'esame di fine anno: tutti i principali istituti hanno in calendario l'ultima riunione di politica monetaria del 2021.Si inizia con la, mercoledì 15 dicembre, da cui gli addetti ai lavori si attendono una, dopo che l'ultima lettura sui prezzi ha evidenziato unanel mese di novembre.Sul fronte macroeconomico, non sono attesi spunti significativi per la giornata odierna. Domani, invece, il(BLS) diffonderà l'andamento dell'indice dei prezzi alla produzione industriale.Sulle prime rilevazioni, ilsegna un leggero calo dello 0,24%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 4.706 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Pressoché invariato il(-0,04%); come pure, sui livelli della vigilia l'(-0,09%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,38%),(-0,80%) e(-0,57%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,26%),(+0,71%),(+0,65%) e(+0,55%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,91%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,47%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,17%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.(+3,29%),(+3,27%),(+2,22%) e(+1,92%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,05%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,90%.Affonda, con un ribasso del 2,16%.Crolla, con una flessione del 2,06%.