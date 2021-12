SACE e Banca Mps siglano partnership per sostegno progetti "green" imprese

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) -hanno siglato una partnership pere le Small Business, finalizzati a contrastare gli effetti del cambiamento climatico e ridurre il proprio impatto ambientale.La collaborazione prevede la concessione delladel valore dei finanziamenti concessi dalla banca alle PMI, fino ad un importo didi euro e per una durata massima di, destinati a progetti rientranti nella tassonomia UE (mitigazione e prevenzione dei cambiamenti climatici, riduzione delle attività inquinanti, protezione delle risorse idriche e marine, protezione e ripristino delle biodiversità e degli ecosistemi e circular economy ed altri progetti sostenibili). La garanzia, sriservata a imprese con fattrurato fino a 500 milioni di euro, verrà rilasciata attraverso un processo semplificato e digitalizzato.“Questo accordo con Banca MPS rafforza il nostro impegno per supportare i finanziamenti destinati sia a grandi progetti di riconversione industriale sia alle PMI che intendono ridurre il proprio impatto ambientale e avviare una trasformazione sostenibile", ha sottolineato l'Ade di SACE, ricordando che il Gruppo sta lavorando con tutto il sistema bancario per "dare una spinta importante alla transizione ecologica del Paese, anche come leva per gli investimenti del PNRR"."Banca Monte dei Paschi di Siena è impegnata da sempre al fianco delle imprese e dei territori per supportare la crescita e lo sviluppo del business, con una grande attenzione alle opportunità offerte dal PNRR in ottica di sostenibilità e innovazione", ha dichiarato l'Ad della banca, sottolineando "il nostro obiettivo è accompagnare le aziende e le famiglie nel percorso di transizione del Paese verso un modello di sviluppo sostenibile con un’offerta di credito e di servizi dedicata".Banca MPS ha allocato undi euro, corrispondenti a Garanzie SACE sino a 1 miliardo di euro,, di cui sino aappositamente rivolti alle filiere del, a cui il Gruppo MPS offre da sempre il proprio sostegno anche attraverso i 10 poli MPS AgevolaPiù.SACE dal canto suo ha un ruolo di primo piano come abilitatore della transizione green del Paese e dallo scorso anno le è stato affidato il compito di rilasciare garanzie green su progetti domestici in grado di agevolare la transizione verso un'economia a minor impatto ambientale, integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili e promuovere iniziative volte a sviluppare una nuova mobilità a minori emissioni inquinanti. Sino ad oggi, ACE ha deliberato 19 operazioni mobilitando risorse per 1,5 miliardi e ha incontrato oltre 300 aziende potenziali beneficiarie dello strumento. Un’attenzione verso la sostenibilità confermata anche dall’adozione da parte di SACE della Climate Change Policy e più di recente ai Poseidon Principles, il primo accordo al mondo tra istituzioni finanziarie in materia di climate alignment, rivolto al comparto marittimo.