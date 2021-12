Sesa acquisisce il controllo di Citel e Aplus. 15° M&A nel 2021

Sesa

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese,. L'operazione è stata portata a termine con la società controllata Base Digitale Security Solutions (BDSS), attiva nell'offerta di soluzioni di sicurezza per il mercato large account (banche, utilities, retail). Per Sesa si tratta dellache porta ad un perimetro addizionale di 160 milioni di euro di ricavi e circa 550 risorse umane.L'operazione permette a Base Digitale Group, nuovo settore operativo del gruppo Sesa dal marzo 2020, di continuare a crescere. Per la linea di business sono stimati ricavi nell'esercizio al 30 aprile 2022 per 70 milioni di euro (+50% anno su anno), EBITDA margin superioreal 10% e circa 500 risorse umane specializzate. BDSS, che consolida anche ABS Technology ed Elmas, punta a essere l'operatore di riferimento in Italia nell’offerta di"Il gruppo Sesa, finalizzate ad acquisire competenze e risorse specializzate, in una fase di accelerazione della domanda di trasformazione digitale, con forte attenzione all'ambito Security", ha commentato. "Lo sviluppo di competenze e specializzazioni delle nostre risorse umane assieme a soluzioni applicative e piattaforme digitali costituiscono elementi centrali della nostra strategia di crescita sostenibile", ha aggiunto.