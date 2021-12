Sharing mobility: prosegue confronto tra operatori e MEF

(Teleborsa) - Prosegue il dialogo tra operatori dellaper introdurre misure che consentano di stimolare il settore, rendendolo sempre più accessibile ai cittadini.Lo riferisce, in una nota, Assosharing sottolineando che proprio in quest'ottic, ottenendo così nuove risorse che verrebbero investite in due direzioni. Da una parte si potenzierebbe l’offerta dellae in particolare del car sharing, aumentando così le capacità dei provider di ingrandire e rinnovare le flotte – che a livello nazionale contano poco più di- e ponendo i presupposti per un aumento di operatori e di offerta – attualmente confinata per lo più nei grandi centri urbani - in altre aree del Paese attualmente scoperte. L’altra parte delle risorse verrebbe utilizzata per rafforzare i profili di sicurezza, specie nellagrazie a un'implementazione dei dispositivi tecnologici e all'attivazione di appositi corsi di formazione in particolare nelle scuole.Sostenere il car sharing - si legge -che riduce sensibilmente il traffico delle auto private e dunque anche l’inquinamento. Occorre infatti ricordare come l'Italia, secondo i dati dell'Unione Europea, si attesta al secondo posto (dietro soltanto il Lussemburgo) come tasso di motorizzazione. Allo stesso tempo il nostro Paese registra ogni anno - sulla base dei dati 2019 dell'Agenzia Europea dell'Ambiente - circa 49mila morti per polveri sottili e 10.640 per biossido di azoto. Il carsharing inoltre - al contrario dei mezzi privati che rimangono fermi il 95% del tempo – ottimizza l’uso dei veicoli e, circolando in continuazione, libera spazio urbano ora destinato ai parcheggi. Uno spazio prezioso che può essere meglio utilizzato per aree verdi, corsie di mobilità dolce o dehor per attività commerciali.garantirebbe inoltre unper produrre un avanzamento in termini di sicurezza nell'ambito della micromobilità e per assicurare un'accelerazione nel 'modal shift' dall'auto privata ad altre forme di mobilità sostenibile nel contesto urbano. Soprattutto il carsharing ha patito significativi contraccolpi a causa della pandemia, ma sconta già da prima alcuni problemi strutturali dovendo sostenere ingenti costi fissi e operativi. Una situazione paradossale, se si considera che la sharing mobility riveste un ruolo cruciale di integrazione e sostegno del Tpl nell'ambito della mobilità urbana, per quanto concerne la copertura del cosiddetto 'ultimo miglio'.che avrebbe un costo molto contenuto – circa 9,5mln di euro - getterebbe le basi per una maggiore sostenibilità economica di tutti i servizi di sharing e sarebbe inoltre un primo passo per iniziare a colmare quello che oggi si può definire un vero e proprio 'sharing mobility divide', cioè la mancanza di mezzi e servizi in condivisione in alcune aree del Paese, specialmente nei centri di medie dimensioni e nel Centrosud” afferma Luigi Licchelli, vicepresidente di Assosharing.nel suo ultimo rapporto evidenzia infatti come soltanto il 22% della popolazione italiana sia servita da almeno un servizio di mobilità in sharing.in una fase storica in cui la transizione ecologica è elemento centrale di sviluppo a livello internazionale e che dovrebbe quindi