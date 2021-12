UILA, Mantegazza: "Allargare platea Enpaia ad operai agricoli, lavoratori autonomi e imprenditori del settore"

(Teleborsa) - "Siamo molto soddisfatti dei numeri presentati nel loro complesso. È significativo il fatto che il bilancio di Enpaia del 2020 sia il migliore di sempre nonostante la pandemia. In tal senso, Enpaia rappresenta la resilienza del settore agricolo che in questi momenti difficili ha continuato a fornire prodotti di qualità. Considero il 2022 un anno straordinario dato che il nostro Paese e l'Europa hanno di fronte sfide importanti. Pertanto, occorre rafforzare e valorizzare il ruolo delle Casse, posto che hanno le capacità e potenzialità per rivolgersi a tutto il settore agricolo". È quanto ha dichiarato Stefano Mantegazza, segretario generale dell'Unione italiana dei lavoratori agroalimentari (Uila), in occasione della"Credo che questa sia la scommessa da vincere, o almeno da provare a vincere, nei prossimi mesi, per quanto riguarda la Fondazione e le organizzazioni, le forze sociali, che la compongono. Avere l'obiettivo di allargare gli iscritti, da alcune decine di migliaia a oltre un milione di lavoratori, credo sia un obiettivo che forse da una parte può far tremare le vene ai polsi però in un contesto come questo è da cogliere. Noi vivremo un 2022 di clamorosi cambiamenti da un punto di vista della formazione, dell'occupazione. E quindi, a maggior ragione, bisogna porsi l'opportunità di cogliere sfide importanti come questa. L'Enpaia oggi è un gioiellino ma non dobbiamo vivere sugli allori, dobbiamo, invece, puntare a far sì che la professionalità e le conoscenze che la contraddistinguono possano essere utilizzate anche da altri attori: gli operai agricoli, in primo luogo, ma anche tutti i lavoratori autonomi e gli imprenditori dell'agricoltura".