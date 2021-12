Unidata, aggiornamento sullo share buy-back

Unidata

(Teleborsa) -, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 6 settembre 2021 sino ad un massimo di 489.870 azioni ordinarie, ha comunicato di aver, tra il 29 novembre e il 10 dicembre 2021 inclusi, complessive(corrispondenti allo 0,022% circa del numero complessivo di azioni ordinarie), al prezzo medio di circa 49,44 euro, per untitoli complessivo pari aA seguito delle suddette operazioni, la Società detiene 10.350 azioni proprie, corrispondenti allo 0,42% circa del capitale sociale.Performance infelice, in Borsa, per, che chiude la giornata del 13 dicembre con una variazione percentuale negativa dello 0,40% rispetto alla seduta precedente.