Carige in asta di volatilità a +8% su indiscrezioni colloqui per cessione

(Teleborsa) - A oltre un'ora dall'inizio degli scambi,è ancora in(nella quale è entrata alle 9.04), mostrando un. A spingere il titolo sono le indiscrezioni secondo le quali il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) ha in corsoper la cessione del controllo dell'istituto ligure. In particolare, i dialoghi sarebbero con, secondo Il Sole 24 Ore.Nella giornata di ieri, il CEO di Credit Agricole Italia Giampiero Maioli ha però. "Intorno al 20-25 aprile incorporiamo Creval e a fine anno Friuladria. Solo in un anno abbiamo due fusioni che non sono poche: oggi non abbiamo altri dossier" aperti, ha affermato nel corso del Consiglio Nazionale della FABI, interpellato su una possibile acquisizione di Banca Carige.L'accelerazione alla possibile vendita di Carige è arrivata negli ultimi giorni, con il presidente del FITD Salvatore Maccarone che venerdì scorso ha incontrato a Roma il membro del board della BCE Fabio Panetta, secondo quanto riporta Radiocor. Peral quale dovrebbe dare un'informativa sul dossier ai rappresentanti delle banche consorziate.