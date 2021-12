CNA, riaprire termini pagamento saldo e stralcio e rottamazione ter

(Teleborsa) - Scadono oggi, martedìdicembre, irelative ai debiti derivanti dalla"Una possibilità che è stata utilizzata da pochi, perché l’obbligoiò che non si è riusciti a versare a rate, costituisce unaCosì CNA in una nota chiede "che sianoe, ancora più importante, che sia concessa la possibilità di effettuare il versamento di quanto dovuto in un numero di rate adeguato all’ammontare del debito.Gli imprenditori - si legge ancora -ma è fondamentale facilitare tutti ad estinguere i propri debiti per ripartire di slancio con