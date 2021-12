Confesercenti, prorogare ammortizzatori sociali Covid per turismo

(Teleborsa) -deve prevedere anche un prolungamento delle misure di sostegno per imprese e lavoratori dei settori ancora in crisi, a partire dalCosìin una nota nella quale si sottolinea che "il comparto è ancora incon prospettive in peggioramento a causa della, ma l’accesso agli ammortizzatori sociali Covid finirà il 31 dicembre: un termine che va spostato almeno a giugno del 2022".Ad ottobre - si legge - "avevamo già sottoscritto, insieme alle altre organizzazioni nazionali delle imprese del(Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UILTuCS), un avviso comune per chiedere al Governo di assicurare ulteriori risorse a favore delle misure di sostegno per imprese e lavoratori, con particolare attenzione alla tutela dell’occupazione ed al finanziamento degli ammortizzatori sociali con causale Covid-19".Il rischio "è canche in considerazione dell’incertezza legata ai tempi di operatività effettiva della nuova riforma degli ammortizzatori sociali. La riforma, che dovrebbe entrare in vigore già dal prossimo primo gennaio, richiederà infatti l’attuazione di nuove procedure tecniche, il cui arrivo non sarà immediato. Per questo