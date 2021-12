Crisi d'impresa e coordinamento con normativa UE in Convegno venerdì a Verona

(Teleborsa) -dal titolo "Il diritto concorsuale italiano e gli obiettivi di coordinamento con la normativa eurounitaria", che si terrà venerdì 17 dicembre 2021 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’L'evento è organizzato dall’, in occasione del 20esimo anniversario della fondazione, e dal, con la collaborazione die il patrocinio dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Verona, dell’Ordine degli avvocati di Verona e la CCIAA di Verona.Due le sessioni in programma. La prima, in italiano, su "L’adeguamento del diritto concorsuale italiano alla Direttiva 2019/1023 (UE)" (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza), sarà aperta da Giovanni Meruzzi, direttore Vicario del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona. La seconda sessione pomeridiana, in inglese, su "Esperienze applicative del Regolamento 2015/848 (UE) alle procedure di insolvenza italiane".