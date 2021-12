Eventi e scadenze del 14 dicembre 2021

Igd

OVS

Ferragamo

(Teleborsa) -IEA - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolioConsiglio dell'UE - Consiglio "Affari generali"FOMC - Inizia la riunione di politica monetaria11.00 - Attività istituzionali - Il Presidente Mattarella sarà al Quirinale per l'incontro con i nuovi Alfieri della Repubblica per la consegna degli attestati d'onore15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'EurosistemaTesoro - Asta medio-lungo; Regolamento BOT- Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria per la presentazione del Piano Industriale 2022-2024- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Assemblea degli Azionisti