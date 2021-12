Ferragamo, ok da soci ad aggiornamento politica remunerazione e piano incentivazione

Salvatore Ferragamo

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di, società quotata su Euronext e uno dei principali operatori mondiali del settore del lusso, ha approvato unper l'esercizio 2021; la nuova politica prevede l'adozione, per il nuovo AD e DG nonché per eventuali ulteriori beneficiari individuati dal CdA, del piano "Special Award 2022-2026" e del piano "Restricted Shares" e una descrizione della disciplina relativa all'ipotesi di cessazione anticipata del rapporto con il nuovo AD.I soci hanno anche approvato ildenominato "Special Award 2022-2026", che prevede l'assegnazione, al verificarsi di date condizioni, di azioni ordinarie di Salvatore Ferragamo a favore dell'AD e DG, nonché di eventuali ulteriori top manager, e ildenominato "Piano Restricted Shares", che prevede l’assegnazione, al verificarsi di date condizioni, di "Restricted Shares" a favore dell'AD e DG nonché di eventuali ulteriori beneficiari individuati dal board.Infine, l'assemblea ha deliberato disino al raggiungimento del numero di dieci amministratori determinato dall'assemblea dei soci del 22 aprile 2021 e ha nominato quali consiglieri, già cooptati dal consiglio di amministrazione in data 29 settembre 2021