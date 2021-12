Fintech e Insurtech italiani in crescita, ma accesso ai capitali è limitato

(Teleborsa) - L'è in costante crescita e oggi risulta composto da(il 53% startup, il 24% PMI innovative, il 21% scaleup, il restante 2% corporate), che hanno, per un valore medio di 3,6 milioni di euro. I fondi sono tuttavia molto concentrati e l'accesso ai capitali per crescere è ancora limitato, come evidenzia il fatto che oltre il 50% delle realtà non ha raccolto alcun capitale (escluso il capitale sociale). Sono alcuni risultati dell'ultima ricerca dell'Osservatorio Fintech & Insurtech della School of Management del Politecnico di Milano.Delle 564 realtà attive nel Fintech & Insurtech italiano, più della metà (il 52%) è costituto da realtà strettamente Fintech, Insurtech o RegTech, che offrono servizi finanziari come(nel 24% dei casi), di(28%), di(18%) e assicurativi (31%). Un ulteriore 26% sono invece TechFin, realtà che offronodel settore finanziario e assicurativo. Il restante 22% non offre servizi finanziari né soluzioni tecnologiche, ma abilita l'accesso di attori finanziari a dati, clientela, competenze.Analizzando il solo ambito Insurtech, le realtà innovative sono 130 e si dividono in due categorie: il 64% sono Insurtech in senso stretto, ossia offrono, mentre il 36% Tech Insurance, ossia offrono. Complessivamente sono state capaci di raccogliere 120 milioni di euro di finanziamenti, pari al 6% dell’ammontare complessivo."Il valore di capitali raccolti è certamente significativo, ma si può e deve fare di più, soprattutto alla luce della rilevante concentrazione della raccolta in poche realtà: è evidente infatti come l'accesso ai fondi delle Fintech e Insurtech sia ancora limitato e la provenienza dei capitali sia prevalentemente locale - ha commentato, direttrice dell'Osservatorio Fintech & Insurtech - segno cheo trovato il modo per intercettarle".Nell'ambito della richiesta di, le banche sono ancora il punto di riferimento principale, con il 61% degli italiani che si rivolgerebbe a questi attori. Ma emerge la competizione di nuovi attori: il 23% sarebbe pronto a prendere in considerazione i finanziamenti legati a casa automobilistiche (+9%), il 32% quelli collegati a fornitori di gas e luce (+ 11%). ", ma non è immune alla competizione di attori emergenti - ha affermato, direttore dell'Osservatorio Fintech & Insurtech - In particolare, la scelta delle banche come punto di riferimento principale nell’accesso a piccoli finanziamenti non va data per scontata, mentre nella gestione del risparmio o nella scelta di un’assicurazione sulla salute gli italiani tendono a preferire in maniera più marcata gli attori tradizionali".Dalla ricerca del Polimi emerge che lepreferiscono rivolgersi a player tradizionali nella richiesta di servizi finanziari ed assicurativi: per il 72% delle microimprese le banche sono attori di riferimento per la richiesta di anticipo fatture o prestiti, mentre per il 64% delle microimprese le compagnie assicurative sono attori rilevanti per richiedere polizze assicurative. In generale,per servizi finanziari e del 12% per i servizi assicurativi. Nella scelta della banca di riferimento la vicinanza della filiale è un criterio molto importante per il 27% delle microimprese, mentre il 15% ritiene fondamentale l'offerta di servizi. Nel caso della scelta della compagnia assicurativa, è la convenienza economica dei prodotti il criterio di scelta più diffuso, rilevante per il 37% delle microimprese.