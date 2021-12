HSBC, clienti devono avere piano per uscire dal carbone entro fine 2023

HSBC

(Teleborsa) -, uno dei più grandi gruppi bancari del mondo, ha annunciato un piano perentro il 2030 nei mercati dell'UE e dell'OCSE e in tutto il mondo entro il 2040. HSBC eliminerà gradualmente i finanziamenti ai clienti i cui piani di transizione non sono compatibili con l'obiettivo zero netto di HSBC entro il 2050, si legge in una nota, mente già oggi la banca non finanzia nuove centrali elettriche a carbone e nuove miniere di carbone termico.HSBC intendedi almeno il 25% entro il 2025 e mira a ridurre tale esposizione del 50% entro il 2030. Il finanziamento del carbone termico rimanente dopo il 2030 riguarderà solo i clienti con attività di carbone termico nei mercati non UE/OCSE e sarà completamente eliminato entro il 2040. HSBC riferirà sui progressi nella riduzione del finanziamento del carbone termico nella sua relazione annuale.entro la fine del 2023. Se non vengono prodotti piani di transizione, HSBC valuterà se continuare a fornire finanziamenti per quel cliente, viene spiegato.Dato il calendario di nove anni per l'eliminazione graduale del carbone nei, i nuovi finanziamenti ai clienti in questi mercati diminuiranno laddove il carbone termico rappresenta più del 40% dei ricavi totali di un cliente (o più del 30% dei ricavi totali di 2025), a meno che il finanziamento non sia esplicitamente finalizzato a tecnologie e infrastrutture pulite."Vogliamo essere al centro del finanziamento della transizione energetica, in particolareper aiutare il mondo a raggiungere il suo obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5°C", ha commentato l'amministratore delegato del gruppo, Noel Quinn. "che dipendono fortemente dal carbone per la produzione di energia - ha aggiunto - Ci impegniamo a utilizzare le nostre profonde relazioni per collaborare con i clienti in quei mercati per aiutarli a passare a alternative energetiche più pulite, più sicure ed economiche nei prossimi decenni".