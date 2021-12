IEA, tagliate stime domanda di petrolio su nuova ondata Covid

(Teleborsa) - Una, con i viaggi aerei e il carburante per aerei come settori più colpiti. È la previsione dell'IEA, l'Agenzia internazionale dell'energia, cheper la domanda di petrolio (-100 mila barili al giorno) sia per il 2021 che per il 2022, rispetto alle previsioni del mese scorso. La domanda mondiale di petrolio è ora destinata ad aumentare di 5,4 milioni di barili al giorno (MB/giorno) nel 2021 e di 3,3 MB/giorno nel 2022, quando tornerà ai livelli pre-pandemia a 99,5 MB/giorno, secondo quanto si legge nell'Oil Market Report del mese di dicembre.Lada dicembre, guidata dalla crescita negli Stati Uniti e nei paesi dell'OPEC+, secondo l'organizzazione. Poiché questa tendenza al rialzo si estende fino al 2022, gli Stati Uniti, il Canada e il Brasile sembrano destinati a pompare ai livelli annuali più alti di sempre, aumentando la produzione complessiva non OPEC+ di 1,8 MB/giorno nel 2022. Anche Arabia Saudita e Russia potrebbero raggiungere nuovi record se i tagli OPEC+ saranno rimossi. In tal caso, l'offerta globale aumenterebbe di 6,4 MB/giorno l'anno prossimo rispetto a un aumento di 1,5 MB/giorno nel 2021.Le prospettive dell'Agenzia internazionale dell'energia sono, l'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio. Il cartello petrolifero ha pubblicato ieri il suo Monthly Oil Market Report, in cui è stato più ottimista dell'IEA sulla ripresa della domanda il prossimo anno.Anche per quanto riguarda i, l'IEA ha. "La nostra ipotesi sul prezzo del petrolio (basata sulla curva forward) è di circa il 15% inferiore per il 2022 rispetto al rapporto del mese scorso", si legge nel rapporto, dove viene aggiunto che "i prezzi del Brent sono in media 70,80 dollari al barile nel 2021 e 67,60 dollari al barile nel 2022".La nuova ondata di casi non dovrebbe comunque essere un pericolo per la ripresa a lungo termine del settore. "L'aumento dei nuovi casi di Covid-19 dovrebbe rallentare temporaneamente, ma non ribaltare, la ripresa della domanda di petrolio in corso", si legge nel rapporto. "È probabile che le nuove misure di contenimento messe in atto per fermare la diffusione del virus abbiano un impatto più contenuto sull'economia rispetto alle precedenti ondate di Covid, non da ultimo a causa delle diffuse campagne di vaccinazione - afferma l'IEA - Di conseguenza,".