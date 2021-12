Il Fondo sovrano norvegese è uscito da centinaia di società per rischi ESG

(Teleborsa) - Il Fondo sovrano norvegese, il più grande al mondo per asset (con oltre 1.200 miliardi di euro), è uscito da centinaia di aziende negli ultimi dieci anni per evitare il rischio ambientale, sociale e di governance (ESG) che queste rappresentavano. Più precisamente, dal 2012 il fondo hache riteniene. Lo ha comunicato lo stesso fondo, sottolineando che nel maggio di quest'anno ha annunciato che avrebbe iniziato a valutare sistematicamente il rischio di sostenibilità delle società che entrano nell'indice azionario del fondo.Da quando ha iniziato questo lavoro a giugno, ha valutato 442 società che sono state aggiunte all'indice, scegliendo di. Oltre a queste nove società, nel 2021 il fondo ha ceduto partecipazioni in 43 società che ritiene non abbiano modelli di business sostenibili. Ciò include aziende esposte a rischi significativi legati al cambiamento climatico, alla gestione dell'acqua e alla corruzione, si legge in una nota."Si tratta di un lavoro importante, ma impegnativo. Questo lavoro ha dimostrato che. La maggior parte di queste aziende sono piccole e molte sono state quotate solo di recente", ha commentato Dag Huse, il Chief Risk Officer di Norges Bank Investment Management (NBIM), il ramo della banca centrale norvegese che gestisce il fondo.