In calo l'indice media italiano (-2,34%)

Monrif

RCS

Mondadori

(Teleborsa) - Scambi al ribasso per il, mentre è debole l'Ilha aperto a 11.177,1 in diminuzione di 260,4 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in calo a 279, dopo aver avviato la seduta a 281.Tra ledi Piazza Affari, aggressivo ribasso per, che passa di mano in perdita del 3,98%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,62%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,51%.