In rosso Tokyo su timori per Omicron e attesa per banche centrali

(Teleborsa) - Giornata “no” per la Borsa di, in flessione dello 0,73% sul; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità, che perde lo 0,56%, e, in ribasso dello 0,54%. A pesare sono i, con il primo ministro britannico Boris Johnson che ha avvertito di "una marea di nuovi casi di Omicron" e l'Organizzazione mondiale della sanità che ha affermato che rappresenta un rischio globale "molto elevato".Sulle borse cinesi pesa anche il fatto che diverse aziende di uno dei più grandi hub manifatturieri (Zhejiang) hanno sospeso le operazioni nel tentativo di contenere un. È stato intanto registrato ildel coronavirus anche in Cina.Inoltre, gli investitori sono concentrati sulle, con circa una ventina di esse che si incontrano questa settimana, tra cui la Federal Reserve degli Stati Uniti, la Bank of Japan, la Bank of England e la Banca centrale europea. Sul fronte macroeconomico, la produzione industriale giapponese di ottobre è stata rivista al rialzo a +1,8%In ribasso(-1,46%); sulla stessa tendenza, poco sotto la parità(-0,46%). Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,27%; senza direzione(+0,01%).Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,03%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 13 dicembre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,04%.Il rendimento dell'scambia 0,05%, mentre il rendimento per ilè pari 2,85%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:05:30: Produzione industriale, mensile (preced. -5,4%)03:00: Produzione industriale, annuale (atteso 3,8%; preced. 3,5%)03:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 4,9%; preced. 4,9%)03:00: Tasso disoccupazione (preced. 4,9%)05:30: Indice servizi, mensile (preced. 0,5%).