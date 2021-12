Infrastrutture, CDP e UPI selezionano 35 progetti in 16 Province

(Teleborsa) - Sono 35 i progetti di intervento infrastrutturale su scuole e rete viaria, in 16 province del territorio nazionale, selezionati da Cassa Depositi e Prestiti e Unione delle Province Italiane nell’ambito del protocollo d’intesa siglato a ottobre 2020.Le iniziative individuate, per, fanno riferimento alla realizzazione di nuovi plessi scolastici o, in alternativa, all’ammodernamento di edifici esistenti dedicati all’istruzione secondaria di secondo grado (scuole superiori), oltre che a opere di miglioramento dei flussi di viabilità.Nell'ambito del protocollo d’intesa che ha coinvolto le 76 Province italiane che hanno aderito all’iniziativa, Cassa Depositi e Prestiti affiancherà gli enti territoriali fornendo una consulenza tecnica per tutto l’iter di realizzazione delle singole opere: dalla fase progettuale a quelle procedurali, amministrative e finanziarie.Nel dettaglio, ie riguardano la costruzione di 6 nuovi istituti, a emissioni zero e concepiti per una didattica innovativa, oltre a 14 interventi sul patrimonio edilizio esistente per abbattere il rischio sismico e incrementare le prestazioni energetiche. A beneficiare di questo piano saranno 12.500 alunni.Per quel che riguarda le infrastrutture varie, che rientrano nelle competenze delle Province, si tratta di 15 progetti relativi al completamento di tratti stradali, a lavori di manutenzione straordinaria e alla riqualificazione di ponti e cavalcavia.” - commenta il- "per aiutare le strutture a migliorare ed accrescere le proprie competenze e assicurare performance sempre più di qualità. Le Province stanno accelerando sugli investimenti, tanto che nei confronti tra i primi nove mesi del 2021, assistiamo ad una crescita di oltre il 33% rispetto allo stesso periodo del 2019. Nonostante la pandemia le Province non si sono fermate.: il protocollo con il CDP aiuterà a colmare questa lacuna almeno per questi progetti che sono d’eccellenza".che possono avere un impatto significativo su settori strategici come quelli dell’edilizia scolastica e della mobilità. Tutte le opere faranno leva su criteri di sostenibilità e innovazione e sono in grado di generare ricadute positive sul territorio in termini occupazionali e di indotto", ha dichiarato il