Innovazione, CDP Venture Capital lancia Forward Factory

(Teleborsa) -annuncia il lancio dil’acceleratore dedicato alle startup che sviluppano prodotti o soluzioni in ambito digital manufacturing, realizzato insieme ae altre otto realtà che operano in ambito industriale e manifatturiero. Il lancio - si legge nella nota ufficiale - rientra nella strategia della Reteche si sviluppa nei principali distretti tecnologici del territorio italiano per sostenere lo sviluppo delle competenze e delle imprenditorialitàNato da un’iniziativa diattraverso il suo Fondo Acceleratori,sarà gestito da GELLIFY, piattaforma di innovazione che connette le startup B2B ad alto contenuto tecnologico con le aziende consolidate per innovare i loro processi, prodotti e modelli di business, e vede la partecipazione di primari corporate partner e investitori comenella doppia veste di investitore, ecosystem enabler nell’ambito della lean production e infine Industrio Ventures, acceleratore specializzato in startup hardware e EIT Manufacturing, ecosistema dei principali attori manifatturieri europei, in qualità di ecosystem enabler.Con una dotazione complessiva diper successivi follow on post accelerazione, il programma (rivolto a startup in fase seed e early stage in grado di offrire servizi digitali per innovare i processi produttivi manifatturieri attraverso blockchain, AR, VR, industrial IoT, AI e big data, cyber security, cloud computing e robotica digitale) si estende su un arco di 3 anni, coinvolgendo circa 10 startup ogni anno, che potranno accedere ad un percorso della durata di 6 mesi volto a consolidare il proprio ingresso sul mercato.è stata completamente rivoluzionata dalla trasformazione digitale, che ha portato radicali cambiamenti nel modo di progettare e lavorare, sperimentando nuovi modelli produttivi e ridefinendo la catena del valore su scala globale" commenta, Presidente di CDP Venture Capital Sgr, "Investire in un programma di accelerazione dedicato alla manifattura digitale, significa investire nell’industria del futuro, e l’adesione di tanti partner e abilitatori di questo ecosistema innovativo dimostra la rilevanza di questo nuovo importante snodo della Rete Nazionale Acceleratori CDP".In dettaglio, leavranno la possibilità di accedere a contenuti verticali per crescere dal punto di vista imprenditoriale e tecnico, lavorando fianco a fianco con i gestori del programma, gli ecosystem enablers e le aziende manifatturiere investitrici fino alla progettazione ed implementazione di un POC (Proof-of-Concept) insieme ad esse, che ciascuna startup avrà modo di presentare e valorizzare nel corso delavrà sede a Casalecchio di Reno (BO) presso il Phygital Hub GELLIFY e potrà essere seguito dalle startup partecipanti in modalità ibrida: fisica e digitale.delle prime 10 startup è aperta da oggi,al sito dedicato: si potranno candidare startup italiane e internazionali che intendano aprire una sede legale in Italia.