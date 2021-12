Istat, allarme nascite: nuovo minimo storico

(Teleborsa) - Neldella popolazione residente sono. Lo rilevanel Reportsottolineando che "anche nelc’è un nuovo superamento, al ribasso, deldiDal 2008 - si legge - le nascite sono diminuite di-29,8%). Il calo è attribuibile per la quasi totalità alle nascite da coppie di genitori entrambi italiani (316.547 nel 2020, oltre 163 mila in meno rispetto al 2008).che si è avviata nel 2008 "47,5% del totale dei nati): nel 2020 sono 192.142 (oltre 8 mila in meno sul 2019, pari a -4,1%; -32,5% sul 2008). Complessivamente i figli di ordine successivo al primo sono diminuiti del 27,3% nello stesso arco temporale".Dal report emerge anche che "iti, quelle che avvengono fuori del matrimonio aumentano di oltre 32 mila unità rispetto al 2008, raggiungendonel 2020 (quasi 5 mila in più solo nell’ultimo anno). Il loro peso relativo continua a crescere (35,8% nel 2020).nell’ultimo anno (+2,4 punti percentuali), superiore alla media degli ultimi dieci anni, può essere messo in relazione al dimezzarsi dei matrimoni tra il 2019 e il 2020. Le restrizioni imposte dal Covid e, in generale, il clima di crisi e fragilità, possono aver portato alcune coppie a rimandare il matrimonio a tempi migliori. Inoltre, pur avendo solo parzialmente influenzato le scelte riproduttive nel 2020 (con impatti evidenti solo a partire dal mese di novembre), la pandemia può avere in parte indotto le coppie già in attesa di un figlio a rinviare il matrimonio dopo la nascita.Dal 2012 al 2020, inoltre, diminuiscono anche(quasi 19 mila in meno) che, con 88.345 unità, costituiscono ilI nati da genitori entrambi stranieri, scesi sotto i 70 mila nel 2016, arrivano per la prima volta nel 2020 sotto la soglia dei 60 mila (59.792, -20 mila in meno rispetto al 2012), anche per effetto delle, e costituiscono il 14,8% del totale dei nati.