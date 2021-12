Legacoop, prosegue ripresa cooperative ma aspettative perdono slancio

(Teleborsa) -in termini economici ed occupazionalile cuiper i prossimi mesi sono di, mentre meno ottimistiche appaiono quelle relative al livello della domanda ed alla tendenza generale dell’economia italiana, legate agli effetti dei prezzi crescenti delle materie prime sulla ripresa. È questo, in sintesi, il quadro che emerge dai risultati dell’dell'associazione cooperativa su un campione rappresentativo per valore della produzione, occupazione, settori di attivitàPer quanto riguarda laemerge unarispetto a quelli negativi: segnala un aumento il 33% del campione ed una riduzione il 13%, contro un 54% che riporta una stazionarietà. I settori nei quali si evidenziano aumenti sopra la media sono attività culturali (48,8%), manifatturiere (44,8%) e costruzioni (40,9%). Tendenza opposta per le cooperative della distribuzione e dell’agroalimentare.Sul fronte dell’, stazionaria per il 64% delle cooperative, aumentano di sei punti percentuali al 25% le cooperative che registrano uni (soci lavoratori, dipendenti, collaboratori), mentre calano all’11% quelle che dichiarano una diminuzione. Meglio le cooperative del Nord (28% in crescita) e quelle operanti nelle costruzioni (40,9%), nelle attività culturali (32,6%) e manifatturiere (26,9%), ai quali si aggiunge la cooperazione sociale (28,8%).Il sentiment rimane complessivament, soprattutto per quanto riguarda gli, che il 33% delle cooperative prevede in aumento, e l’occupazione, dove le previsioni di crescita (espresse dal 21% delle cooperative) sono perfettamente in linea con la rilevazione precedente. Una tendenza che potrebbe però trovare unnella, evidenziata dal 27% delle cooperative, in particolare per quanto riguarda figure professionali adeguate."Le nostre cooperative hanno reagito complessivamente bene alla pandemia", afferma, presidente di Legacoop, avvertendo "siamo a un sentiero stretto tra fiducia dovuta alla obiettiva ripresa delle attività, e timore per la questione sanitaria. Preoccupa anche il perdurante aumento dei prezzi delle materie prime che rischia di compromettere la ripresa. Questa situazione va gestita con politiche industriali che affrontino i nodi del momento e specialmente: disordine nelle forniture essenziali, colli di bottiglia della manodopera e, soprattutto, recupero delle piccole e microimprese, che sono la colonna vertebrale del sistema produttivo italiano".