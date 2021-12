Milano non si allontana dalla parità, allineata ai Listini europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Dopo un'apertura in positivo,. L'incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Pesa la virata in rosso dei future sul listino americano, suie per l'attesa delle variepreviste questa settimana. Sul fronte macroeconomico, giungono segnali contrastanti dalla produzione industriale dell'Eurozona a ottobre, mentre scende il tasso di disoccupazione nel Regno Unito.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,23%. L'è sostanzialmente stabile su 1.784,1 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,50%.In discesa lo, che retrocede a quota +127 punti base, con un decremento di 3 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dello 0,90%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, composta, che cresce di un modesto +0,29%, e nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 26.573 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 29.107 punti.Consolida i livelli della vigilia il(-0,14%); in frazionale calo il(-0,27%).di Piazza Affari, brilla, con un forte incremento (+2,03%).avanza dell'1,69%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,45%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,31%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,41%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,12%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,08%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,78%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,01%),(+1,88%),(+1,52%) e(+1,23%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,41%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,41%.Sensibili perdite per, in calo del 2,11%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,45%.