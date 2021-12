Neosperience, CdA conferma aumento di capitale per completamento acquisizioni

Neosperience

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della Digital Customer Experience, haper complessivi 17.550 euro mediante emissione di 175.500 nuove azioni ordinarie, riservato in sottoscrizione ad alcune persone fisiche. L'operazione è finalizzata a: l'acquisizione del 49% di ADChange, l'acquisizione del 40% di Looptribe e il pagamento dell'integrazione di prezzo relativa al 51% di Myti. L'aumento di capitale era già stato comunicato a ottobre Nel corso dello stesso CdA è stato formalmente confermato l'esito del, conclusosi in data 30 novembre 2021. Sono stati esercitati 939.459 Warrant e sono state quindi assegnate 939.459 azioni Neosperience di compendio, al prezzo di 4,57 euro per azione, per un controvalore complessivo di 4.293.327,63 euro.