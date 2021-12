Pagamenti elettronici, Codacons: "Bene sanzioni. Vinta battaglia storica"

(Teleborsa) -l’approvazione alla Camera dellhe introduce per i commercianti unaper la mancata accettazione di. "Si tratta di una battaglia storica del Codacons che da ben 7 anni chiedeva a Governo e Parlamento di prevedere sanzioni per quei negozianti che impediscono ai propri clienti di pagare con carte e bancomat", afferma il presidenteRicordando che né il Governo Monti né il Governo Conte Bis avevano introdotto sanzioni per gli esercenti che rifiutavano pagamenti con carte e bancomat, Rienzi sottolinea che "questo ha portato ad unain cui ancora oggi numerosi negozianti in tutta Italia, pur possedendo il POS, impediscono ai clienti di pagare con moneta elettronica, consapevoli che non andranno incontro ad alcuna multa".“Ora finalmente le cose potrebbero cambiare e, grazie alle sanzioni per chi rifiuterà i pagamenti digitali, sarà possibile rendere davvero efficace la misura che introduce l’obbligo per gli esercenti di accettare i pagamenti con POS", conclude il Presidente del Codacons.