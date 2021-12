Pierrel inaugura un nuovo reparto di Inspection & Labelling

Pierrel

(Teleborsa) -, provider globale dell'industria farmaceutica comunica che, nell’ambito del piano di investimenti in corso di esecuzione, è stato inaugurato un nuovo reparto di Inspection & Labelling.Il Gruppo Pierrel che esporta i propri prodotti nei maggiori mercati internazionali dal Canada a Taiwan, per far fronte all’incremento sempre crescente della domanda dei propri anestetici dentali, nell’ambito dell’esecuzione del piano di investimenti per aumentare la propria capacità produttiva, ha inaugurato un nuovo reparto Ispection & Labelling, la cui attivazione, dà un contributo fondamentale all’incremento della qualità del prodotto.Il nuovo sistema di ispezione ottica, effettuato con un impianto ad alto contenuto tecnologico, supportato da un’intelligenza artificiale e capacità ispettive con telecamere ad alta risoluzione, assolverà tre fondamentali funzioni: aumentare gli standard di sicurezza attraverso una maggiore precisione nella discriminazione della qualità dei lotti per garantire un prodotto sicuro e di qualità per i clienti finali; migliorare l’efficienza dei processi in ottica di lean production; garantire, attraverso gli improvements tecnologici, la continua riduzione dei volumi degli scarti derivanti dal processo produttivo con un conseguente impatto positivo sull’ambiente.