Poste, Corte Conti: rilevante impatto da riduzione operatività causa Covid

(Teleborsa) -causata dall'emergenza sanitaria da Covid-19 ha prodotto sulla societàsia in termini di calo del fatturato che di marginalità, come conseguenza delle spese straordinarie sostenute per intraprendere iniziative di contenimento del contagio e distanziamento interpersonale. Pertanto, la società ha chiuso il bilancio d'esercizio 2020 con undiE' quanto emerge dalla Relazione sulla gestione finanziaria per l'esercizio 2020 di Poste italiane spa approvata dalla Sezione controllo enti dellaI ricavi totali si sono attestati a 9.041 milioni di euro, in diminuzione del 3,8 % rispetto al precedente esercizio (9.403 milioni), per effetto della riduzione dell'operatività generata dalla pandemia, mentre i Servizi Postali hanno realizzato ricavi da mercato per 2.530 milioni di euro, segnando una riduzione del 3% rispetto all'esercizio precedente, per effetto combinato del declino della domanda per la distribuzione dei servizi tradizionali di corrispondenza e dell'incremento dei volumi dei pacchi, anche a causa del