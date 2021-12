Reddito Libertà, ruolo chiave per contrastare la violenza sulle donne

(Teleborsa) -, un beneficio a favore delleseguite dagli appositi centri anti-violenza, pari amensili per un massimo diUn assist finalizzato prioritariamente a sostenere le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei figli/figlie minori, in attesa di soluzioni per l'avvio al lavoro.Ne ha parlato, in occasione di un evento on-line organizzato dall'INPS,, Direttrice centrale Inclusione sociale e Invalidità civile dell’Istituto di previdenza, definendo la prestazione "importante soprattutto per dimostrare che lo Stato c’è".del Dipartimento delle Pari Opportunità, ha sottolineato il ruolo dei centri antiviolenza e delle case rifugio, vere sentinelle sul territorio nazionale, con l’importante ruolo per il reinserimento delle donne nel tessuto sociale. UN accenno anche alla Convenzione di Itanbul ed al concetto di "violenza economica" che la donna spesso subisce in ambito familiare.A richiamare il ruolo attivo delle Regioni nell'abito della protezione delle donne dalla violenza è stato, Coordinatore tecnico della Commissione Politiche Sociali della Regione Calabria – Conferenza delle Regioni e delle Province autonome., Direttore generale INPS, ha voluto anche ricordare una serie di misure, quali lae la cosiddettapensate per agevolare l’assunzione delle donne e la loro permanenza al lavoro.