REVO, offerta in opzione per le azioni oggetto di recesso

REVO

(Teleborsa) -, la SPAC promossa da Alberto Minali e Claudio Costamagna che ha acquisito Elba Assicurazioni, ha comunicato i dettagli per. La società ricorda infatti che il diritto di recesso è stato esercitato per 259.076 azioni ordinarie, pari a un complessivo controvalore di 2.589.723,70 euro calcolato al valore di liquidazione di 9,996 euro per ciascuna azione.Le azioni oggetto di recesso sonotitolari di azioni REVO per le quali non sia stato esercitato il diritto di recesso (inclusi i titolari di azioni speciali), in proporzione al numero di azioni da essi possedute alla data del 15 dicembre 2021: a ciascuna di dette azioni è pertanto attribuito un diritto di opzione. Ilè pari a 1 azione ogni 87,81564 diritti di opzione. Le opzioni non saranno negoziabili e sono rappresentate dalla cedola 1 delle azioni ordinarie di REVO, dalla cedola 1 delle azioni speciali di REVO. Le opzioni possono essere esercitate solo per un numero intero di azioni oggetto di recesso determinato con arrotondamento per difetto all'unità inferiore (o superiore, nel solo caso in cui il risultato sia inferiore a 1 azione).Ilal quale sono offerte le azioni oggetto di recesso è pari a 9,996 euro per ogni azione acquistata. I soggetti a ciò legittimati potranno esercitare le opzioni, a pena di decadenza,, estremi compresi.