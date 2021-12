SACE ospita la XXXI Tavola Rotonda GEI su ambiente, energia e industria

(Teleborsa) -. Sono tre i temi strategici per l'economia internazionale ed il mondo dell'impresa, affrontati oggi alla, Associazione Italiana degli Economisti d’Impresa, nata alla fine degli anni Settanta in memoria di Franco Momigliano. L’incontro, che è stata l’occasione per focalizzarsi super le PMI di fronte alle sfide internazionali.Sono intervenuti l'Ad di SACE, il Presidente GEI e Direttore SRM, Senior Partner Prometeia,, Presidente FeBAF - Federazione Banche Assicurazioni e Finanza.Al dibattito sono state fondamentali anche le testimonianze di tre imprese italiane protagoniste in questi tre ambiti: quello dell’ambiente, coni, Amministratore Delegato Novamont, quello dell’industria, conPresidente ANFIA, Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, e quello dell’energia, con, Direttore Europe ENEL."Oggi il focus internazionale e di ogni azienda è su ambiente, energia, industria e ci tengo a sottolineare - ha dichiarato, Amministratore Delegato di SACE - che le imprese che operano in questi settori possono sicuramente trovare in SACE un partner per sviluppare le proprie potenzialità, sia nella proiezione sui mercati esteri attraverso attività di export e internazionalizzazione, aiutandole a cogliere le opportunità coprendosi dai rischi, sia e sempre più anche nella loro attività sul mercato domestico, a fronte del recente ampliamento dell’operatività con Garanzia Italia e il supporto al Green New Deal".