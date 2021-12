Unrae: parco veicoli vecchio e inquinante, avanti con rinnovo in 10 anni

(Teleborsa) -, di cui ildi anzianità. La loro sostituzione, con un piano didi durata non superiore al decennio, consentirebbe undi CO2 di 87 miliardi di kg, unadel 10%, undi 49 miliardi di euro, e unastradali del 48% (210.000 in meno). E' quanto emerge da uno studio commissionato daA.Nel nostro Paese il, contro una media dell’80% dei paesi direttamente paragonabili come Germania e Francia, tuttavia l’Italia ha il parco circolante tra i più vetusti e inquinanti, con un’età media di 14 anni. Di qui la necessità di fare di più per accelerare il rinnovo del parco: fra i veicoli industriali circolanti solo il 21,6% è dotato di dispositivi obbligatori come la frenata autonoma d’emergenza e il mantenimento di corsia, il 51,8% è dotato di tachigrafo elettronico e il 6% di tachigrafo intelligente."Il PNRR apre nuove sfide e nuove opportunità per il rinnovo del sistema logistico e in particolare per il trasporto merci su gomma”, ha affermatoCountry Manager Italia di GiPA."Per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione del settore trasporto merci a lunga distanza e per la logistica urbana, sarà fondamentale il contributo di tutte le tecnologie”, ha aggiunto, Presidente ella Sezione Veicoli Industriali.Per accompagnare la transizione ecologica, a partire dalla creazione di un tavolo tecnico con le Istituzioni competenti per l’adeguamento delle norme delallo sviluppo tecnologico e di business del settore, dando inoltre attuazione alle disposizioni riguardanti la lunghezza massima degli autoarticolati a 18,75 metri, alla, alla normativa suii.Per quanto riguarda la categoria degli(in Italia ne mancano attualmente 20 mila e oltre il 45% ha più di 50 anni), Starace ha chiesto il rilancio del Progetto giovani conducenti e un piano di sostegno alla formazione professionale da sviluppare in collaborazione con il Comitato Centrale dell’Albo Nazionale degli Autotrasportatori.In tema di transizione ecologica, il Presidente ha proposto tra l’altro ildei veicoli più inquinanti e meno sicuri, la rimodulazione del bollo e ilin base al criterio ‘chi inquina paga’, la, oltre allo sviluppo delladei mezzi elettrici e a idrogeno“Infine – ha concluso Starace - è necessario proseguire e rafforzare le politiche di sostegno al rinnovo del parco circolante, incentivando la rottamazione anche per i rimorchiati, mentre a favore delle imprese è necessario prorogare e ampliare il credito d’imposta estendendolo a tutto ilb 2024, e rifinanziando senza soluzione di continuità la Legge Nuova Sabatini”.