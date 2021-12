Assegno unico, UPB: determinante per razionalizzare e semplificare il sostegno a famiglie con figli

(Teleborsa) - Il Consigliere dell’Ufficio parlamentare di bilancio (UPB),, è stato ascoltato oggi indalla Commissione Affari sociali della Camera dei deputati nell’ambito dell’esame dello Schema di decreto legislativo per l'istituzione dell’e universale (AU) per i figli a carico. Dopo una breve descrizione delle principali caratteristiche del disegno del nuovo AU – "la cui introduzione rappresenta un passo determinante per lae ladegli strumenti vigenti di sostegno alla famiglie con figli", ha sottolineato UPB in una nota – nella sua presentazione Zanardi ha in primo luogo esemplificato mediante alcune figure-tipo (che non riflettono la composizione della popolazione effettiva) gli effetti del passaggio dagli istituti vigenti (assegni familiari e detrazioni fiscali per figli a carico di età inferiore a 21 anni) al nuovo strumento.Dall’analisi è emerso che l’AU è in generale più generoso dellee lo è anche in corrispondenza divisto che l’importo non si azzera in corrispondenza di redditi medio alti (come invece accade per le misure vigenti). Il beneficio è particolarmente rilevante per i figli minorenni con, mentre il guadagno è più limitato per i. Nel passaggio, a parità di altre condizioni, da un nucleo monoreddito a uno bi-reddito, il nuovo regime diventa generalmente più favorevole di quello vigente per effetto della maggiorazione specifica. Il vantaggio è inferiore per livelli diin corrispondenza dei quali la maggiorazione si annulla. La presenza di un patrimonio rilevante per l’ISEE (ossia superiore alle franchigie) rende, a parità di reddito familiare, il nucleo familiare più ricco ai fini dell’indicatore e ciò determina importi di AU più contenuti che lasciano i nuclei con patrimonio per lo più indifferenti o svantaggiati nel passaggio dal vecchio al nuovo regime. Maggiore è il patrimonio, più numerosi sono i casi in cui si manifesta una perdita.Nella valutazione dell’UPB ildell’introduzione dell’AU per il 2023 si attesta a poco più di, di cui circa 6 di risorse aggiuntive rispetto a quelle attualmente erogate, in linea con quanto indicato nella Relazione tecnica del provvedimento. La misura riguarda quasie apporta un beneficio medio per nucleo di poco più di 1.000 euro (quasi 700 per figlio). Il 92 per cento dei nuclei familiari coinvolti risultano avvantaggiati o indifferenti rispetto al regime vigente, in relazione al carattere universale dell’AU e, soprattutto, all’impiego di risorse aggiuntive.Tra i diversi risultati della simulazione, l'UPB ha evidenziato l’elevata quota di famiglie avvantaggiate e il rilevante ammontare del beneficio tra quelle che oggi sono escluse da qualsiasi misura di sostegno, a conferma del carattere universale dell’AU. Inoltre, è emerso un beneficio relativamente generoso a favore delle(con più di tre figli). In senso opposto, si rileva la penalizzazione in termini relativi per i nuclei con patrimonio al di sopra delle franchigie rilevanti per le ISEE.In base ai risultati dell'analisi l'UPB ha messo in evidenza due considerazione generali: la prima riguarda l'opportunità di una riflessione su un’eventuale riduzione del peso del patrimonio immobiliare nella definizione dell’ISEE ai fini della determinazione dell’AU. "A parità di reddito familiare, la sola presenza di un’abitazione di residenza di proprietà con valori superiori alle franchigie dell’ISEE può ridurre anche sensibilmente l’AU rispetto a chi non la possiede. Tale riflessione diviene ancora più rilevante se si considerano l’attuale stato del catasto e le forti disomogeneità territoriali negli estimi catastali che si rifletterebbero in importi dell’AU differenziati territorialmente e anche all’interno del singolo Comune a parità di altre condizioni", si legge nella nota.La seconda, anche alla luce di quanto appena detto, considerato il numero marginale di nuclei familiari svantaggiati dall’introduzione dell’AU (circa l’8 per cento del totale in presenza della clausola di salvaguardia pari a due terzi) e il contenuto importo medio della perdita (circa 300 euro annui), riguarda l'opportunità di valutare ile l'estensione oltre idi ISEE latotale prevista per il 2022. In tal caso I costi annuali ammonterebbero a poche centinaia i milioni.Infine – conclude la nota UPB – "l’introduzione dell’AU richiede di affrontare due questioni che pongono problemi di coerenza nel sistema tax-benefit. Da un lato, il mantenimento del CUAF a carico dei soli lavoratori dipendenti appare incoerente con un assegno di tipo universale e pone pertanto l’opzione di una sua cancellazione e ricorso alla fiscalità generale oppure di una sua estensione a tutte le categorie di contribuenti che beneficiano dell’AU. Dall’altro, la permanenza dell’attuale regime per i figli maggiori di 21 anni a carico (detrazioni Irpef) determina una discontinuità nel trattamento tra i figli con meno e quelli con più di 21 anni che potrebbe essere superata estendendo anche a questi ultimi (entro una certa età) l’AU ma con ammontari decrescenti al crescere degli anni del figlio a carico".