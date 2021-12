Bankitalia, debito pubblico ottobre sale a 2.710,3 miliardi

(Teleborsa) - Torna a crescere iitaliano che, nel mese di ottobre, ha registrato unattestandosi su un livello di. E' quanto emerge dai dati pubblicati daIldelle Amministrazioni pubbliche è stato, in parte compensato dalla riduzione delle disponibilità liquide del Tesoro di circa 4 miliardi a quota a 92,3 miliardi. L'effetto degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e della variazione dei tassi di cambio ha complessivamente incrementato il debito di 1 miliardo.L'aumento del debito riflette complessivamente l'aumento registrato dalle Amministrazioni centrali. Laa fine ottobre era pari(0,4 punti percentuali in più rispetto al mese precedente) e ladel debito risultava stabile aFrattanto, lea ottobre sono state pari arispetto allo stesso mese del 2020, portando il totale dei primi 10 mesi a 359,3 miliardi, in aumento dell'11,9% (38,2 miliardi) rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. L'incremento - sottolinea Bankitalia - riflette l'effetto del migliorato quadro macroeconomico e di alcuni fattori straordinari tra i quali gli slittamenti di alcune imposte di competenza del 2020.