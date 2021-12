Borse asiatiche in ordine sparso

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Seduta all'insegna della cautela per le principali borse asiatiche dove la piazza di Tokyo archivia gli scambi intorno alla parità, penalizzata dalla chiusura negativa degli indici statunitensi in attesa, stasera, delle indicazioni della Federal Reserve. Continuano nel frattempo a preoccupare gli aumenti dei contagi della variante Omicron del Covid-19 a livello mondiale.L'indice giapponese(+0,1%) è sostanzialmente stabile, mentre, al contrario, cede alle vendite, che retrocede dello 0,46%.In lieve ribasso(-0,4%); senza direzione(-0,02%).In frazionale calo(-0,46%); come pure, in discesa(-0,81%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,12%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,07%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento dell'è pari 0,05%, mentre il rendimento delscambia 2,85%.