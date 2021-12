Borse europee toniche. Focus sulle banche centrali

Generali

(Teleborsa) - Le principali borse europee si muovono in rialzo con gli investitori che mostrano un cauto ottimismo, in vista delle decisioni odierne dellasulla politica monetaria. Nell'ultima riunione dell'anno, la banca centrale americana aggiornerà anche le stime sull'economia, ma dovrebbe lasciare fermi i tassi ed accelerare il ritmo del tapering Positiva anche Piazza Affari con due titoli protagonisti:dopo la presentazione del piano industriale che punta a distribuire dividendi fino a 5,6 miliardi di euro nell'arco del piano e l'offerta disu, entrambi titoli in forte rialzo.Sul mercato Forex, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,126. L'è sostanzialmente stabile su 1.768,5 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil), tra variantee tensioni politiche, che scambia a 69,66 dollari per barile, con un ribasso dell'1,51%.Sulla parità lo, che rimane a quota +129 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,93%.sostanzialmente tonicoche registra una plusvalenza dello 0,31%, senza slancio, che negozia con un -0,19%; guadagno moderato perche avanza dello 0,65%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,46%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 29.211 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+6,22%),(+1,60%),(+1,50%) e(+1,47%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,06%.scende dell'1,48%.Calo deciso per, che segna un -1,05%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,56%.del FTSE MidCap,(+5,66%),(+3,19%),(+2,63%) e(+2,05%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,21%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,20%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,65%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,17%.