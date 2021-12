Giù l'indice media italiano (-1,66%), class Editori si muove verso il basso

comparto media dell'Italia

indice del settore Media europeo

settore Entertainment & Media

indice EURO STOXX Media

small-cap

Class Editori

Alkemy

Mondadori

(Teleborsa) - Scambi al ribasso per il, mentre mostra un'intonazione debole l'Ilprocede a quota 10.799,1 in diminuzione di 179 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'continua debole a 276 dopo aver avviato la seduta a 277.Tra ledi Milano, ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 3,82% sui valori precedenti.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,99%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,91%.