Intermodalità, Giovannini: "Servono passi avanti. Cruciale in ottica green"

(Teleborsa) - "Nel PNRR investiamo molto per connettere numerosi aeroporti con le ferrovie". Lo ha detto oggi il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sostenibili, Enrico Giovannini, intervenendo all'inaugurazione delle nuove opere di sviluppo dell'Aeroporto di Bergamo "L'integrazione fra viaggi ferroviari e viaggi aerei è ormai una realtà in vari Paesi - in parte anche in Italia - ed è un tema su cui dobbiamo fare molti passi avanti", ha sottolineato il titolare del MIMS.L'intermodalità - ha aggiunto - "consentirà, in un'ottica anche green, di assicurare alta qualità dei trasferimenti abbassando la pressione in termini di gas climalteranti".