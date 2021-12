L'indice delle società High Tech italiane chiude in alto (+1,54%)

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

indice EURO STOXX Technology

Stmicroelectronics

Ftse SmallCap

Piteco

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il, che non si discosta molto dal buon andamento dell'e che guadagna 2.533,7 punti, a quota 164.656,4.L'intanto guadagna 14 punti, dopo un inizio di seduta a quota 931.Tra ledi Piazza Affari dell'indice tecnologia, effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,15%.Tra le azioni del, modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dello 0,91%.