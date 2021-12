Positivi i mercati europei. A Milano scatto di Bper e Carige

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, dove Bper e Carige vengono premiate dal mercato dopo la presentazione dell'offerta non vincolante da parte della banca emiliana sull'istituto ligure.Più in generale i mercati restano in attesa delle indicazioni della Federal Reserve sul rialzo dei tassi e sul tapering. Domani sarà la volta della BCE e della Bank of England.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,128. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.770,4 dollari l'oncia. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 70,14 dollari per barile, con un calo dello 0,83%.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +128 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,91%.piccolo passo in avanti perche mostra un progresso dello 0,24%, si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,43%; compostache cresce di un modesto +0,58%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,47%; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 29.219 punti.Tra lea grande capitalizzazione, svettache segna un importante progresso del 6,57%.In luce, con un ampio progresso dell'1,71%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,7%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,42%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,03%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,99%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,77%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i(+5,11%),(+4,44%),(+3,98%) e(+2,15%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,56%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,51%.scende dell'1,36%.Calo deciso per, che segna un -1,32%.