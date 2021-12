Renergetica cresce negli USA: vende altro progetto in Maine

Renergetica

(Teleborsa) -, operante nello sviluppo di progetti da fonti rinnovabili sul mercato internazionale, titolare di un proprio portafoglio impianti e attiva nella vendita di servizi di asset management oltre che nell’innovativo mercato dello smart-grid, fa un altro importante passo in avanti nel proprio percorso di crescita negli Stati Uniti e rende noto di averela vendita di un ulteriore progetto per lo sviluppo di un impianto fotovoltaico della potenza di 2,150 MWp, nello stato del Maine (USA), che ha avviato dal 2019 un importante programma di Community Solar.La vendita del progetto si configura all’interno di un accordo di più ampio respiro, per un totale di circa 22 MWp, tra Renergetica e Novel Energy Solutions L.L.C, e che vede, con questa nuova vendita, che segue quella comunicata lo scorso 3 novembre, il raggiungimento di complessivi 18,40 MWp."Con questo ulteriore accordo,, confermandosi quale realtà solida nello sviluppo di progetti di impianti fotovoltaici anche in territorio americano", ha commentatoNel complesso, Renergetica, prevede di finalizzare la vendita dell’ultimo progetto in Maine, entro i primi mesi del 2022, rispettando le tempistiche previste dall’accordo con l’investitore.