Sabaf, collocato un prestito obbligazionario da 30 milioni di euro

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di componenti per elettrodomestici, ha completato ilsenior, non garantito, non convertibile e non subordinato per un, interamente sottoscritto da PRICOA Private Capital Group. Il sottoscrittore è una società del gruppo statunitense Prudential Financial, operatore nel mercato internazionale del collocamento privato.Le obbligazioni sono stata emesse in un'unica tranche, hanno unadi 10 anni edi 8 anni. Laè dell'1,85%. Il prestito, si legge in una nota, "consente a Sabaf di diversificare le fonti di finanziamento, migliorare la propria flessibilità finanziaria e allungare significativamente la durata media del debito"."Il collocamento di questo prestito obbligazionario consente al Gruppo Sabaf di dotarsi di nuove risorse a supporto degli ambizioni obiettivi di sviluppo che intendiamo perseguire, nelle due direttrici della crescita organica internazionale e dell’espansione per linee esterne", ha commentatodi Sabaf.ha agito in qualità didell'operazione. Latham & Watkins ha agito come consulente legale dell'Emittente e Akin Gump Strauss Hauer & Feld come consulente legale di PRICOA. BNY Mellon ha agito quale settlement agent e paying agent nell'ambito dell'operazione.