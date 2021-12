TimVision: on air lo spot Encanto, il 60° lungometraggio Walt Disney

TIM

(Teleborsa) - È on air ilche questo Natale porta in casa dei clienti la magia diAnimation Studios. La campagna, caratterizzata dal claim "Con TimVision puoi avere tutto", è dedicata all'offerta dei contenuti disponibili sulla piattaforma streaming di, che propone Disney+, Netflix, Dazn, Infinity+ oltre a migliaia di film, serie TV, produzioni originali ed eventi sportivi inclusi con TimVision.Nello spot uncirconda un condominio, entra in una casa, tocca il TimVision Box e si trasforma in unache trasporta lo spettatore all’interno del film "Encanto" per poi avvolgere l'abitazione rendendola magica. Si susseguono un'alternanza di immagini d'animazione e reali dove una famiglia, in un'atmosfera natalizia, è intenta ad ultimare le decorazioni di un albero di Natale. L'inquadratura si sposta all'interno dell’albero mostrando i dettagli degli addobbi come i preziosi diamanti che rappresentano tutta l'offerta di intrattenimento disponibile su TimVision.